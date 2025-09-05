ФИА отказалась от планов внедрить в Ф-1 атмосферные V8 в 2029-2030 годах

Переход на атмосферные двигатели V8 или V10 произойдёт не раньше конца этого десятилетия, а будущие гибриды V6, как ожидается, будут использоваться в чемпионате Формулы-1 не менее пяти лет. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Как информирует источник, запланированная на следующую неделю встреча производителей силовых установок для обсуждения будущего направления регламента была отложена на неопределённый срок. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться 11 сентября.

Как сообщается, было принято решение провести полный пятилетний цикл с гибридами V6, как изначально планировалось для этого моторного регламента.

Несмотря на то что ФИА пыталась добиться изменений уже в 2029 году, было решено, что такое предложение не получит достаточной поддержки. Сомнения вызывала позиция «Ауди » и «Хонды», которые ясно дали понять, что усиление электрификации соответствует их автомобильной стратегии и технологическому прогрессу.