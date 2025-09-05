Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» надеется побороться за победу в Монце

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии Формулы-1.

«Мы надеемся побороться за победу. Если, конечно, «Макларен» завтра не продемонстрирует что-то большее. Благодаря полученным в прошлом урокам и некоторым обновлениям, а также тому, как мы настраиваем машину, у нас сейчас иная философия. По отдельности эти элементы не играют решающей роли, но всё вместе имеет значение. Нам нужно лишь добиться большего сцепления на «софте», но это, как мне кажется, можно сделать, не меняя антикрылья.

Мы в Монце, по пятницам «Феррари» всегда здесь очень хороша. «Уильямс»? Он не слишком стабилен», — приводит слова Марко PlanetF1.