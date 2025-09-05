Макс Ферстаппен дал оценку пятничным тренировкам Гран-при Италии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии. На счету действующего чемпиона мира четвёртая и шестая позиции.

«День прошёл вполне достойно. В прошлом году уикенд в Монце был трудным для нас, но сегодня мы выглядим более конкурентоспособно, что хорошо. Кроме того, я больше доволен машиной.

Заезды прошли непросто, особенно из-за гравия, который появился на трассе из-за пары вылетов. Возможно, в квалификации и можно что-то сделать с гравием, но в гонке держать ситуацию под контролем будет сложнее.

В целом неплохой день. Есть над чем поработать, но в целом стало лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».