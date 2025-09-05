Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен дал оценку пятничным тренировкам Гран-при Италии

Макс Ферстаппен дал оценку пятничным тренировкам Гран-при Италии
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии. На счету действующего чемпиона мира четвёртая и шестая позиции.

«День прошёл вполне достойно. В прошлом году уикенд в Монце был трудным для нас, но сегодня мы выглядим более конкурентоспособно, что хорошо. Кроме того, я больше доволен машиной.

Заезды прошли непросто, особенно из-за гравия, который появился на трассе из-за пары вылетов. Возможно, в квалификации и можно что-то сделать с гравием, но в гонке держать ситуацию под контролем будет сложнее.

В целом неплохой день. Есть над чем поработать, но в целом стало лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Материалы по теме
Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» надеется побороться за победу в Монце
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android