Андреа Кими Антонелли прокомментировал вылет в начале второй практики Гран-при Италии

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой вылет в начале второй тренировки Гран-при Италии Формулы-1.

«Для второго круга тренировки я атаковал слишком сильно и оказался в гравии. Поначалу я смог продолжить движение, но в итоге, к сожалению, закопался. Жаль, что так получилось, ведь первая тренировка была достаточно позитивной, а мой первый круг на «харде» был сильным.

Это отбрасывает нас назад, но я сохраняю уверенность. Я уверен в машине, мы движемся в верном направлении в настройках. Мы изменим нашу программу на третью сессию, чтобы компенсировать потерянное время, но мы всё равно с нетерпением ждём основных заездов уикенда.

В данный момент борьба очень плотная. Во второй тренировке топ-10 уместилась в четыре десятых секунды, так что даже небольшое улучшение имеет значение. Жду возвращения за руль и постараюсь добиться хорошей стартовой позиции на воскресенье. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».