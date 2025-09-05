Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли прокомментировал вылет в начале второй практики Гран-при Италии

Андреа Кими Антонелли прокомментировал вылет в начале второй практики Гран-при Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой вылет в начале второй тренировки Гран-при Италии Формулы-1.

«Для второго круга тренировки я атаковал слишком сильно и оказался в гравии. Поначалу я смог продолжить движение, но в итоге, к сожалению, закопался. Жаль, что так получилось, ведь первая тренировка была достаточно позитивной, а мой первый круг на «харде» был сильным.

Это отбрасывает нас назад, но я сохраняю уверенность. Я уверен в машине, мы движемся в верном направлении в настройках. Мы изменим нашу программу на третью сессию, чтобы компенсировать потерянное время, но мы всё равно с нетерпением ждём основных заездов уикенда.

В данный момент борьба очень плотная. Во второй тренировке топ-10 уместилась в четыре десятых секунды, так что даже небольшое улучшение имеет значение. Жду возвращения за руль и постараюсь добиться хорошей стартовой позиции на воскресенье. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Леклер — второй, Антонелли вылетел
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android