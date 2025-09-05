Карлос Сайнс отреагировал на два третьих места на тренировках Гран-при Италии

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии Формулы-1. В обеих сессиях на счету Сайнса третий результат. Во второй тренировке впереди Карлоса оказались Ландо Норрис и Шарль Леклер.

«Это был позитивный день, у нас, кажется, хороший темп. В некоторых областях мне хотелось бы немного уточнить настройки, чтобы чувствовать себя увереннее в отдельных поворотах, но здорово, что у нас достойный темп и на длинных, и на коротких сериях. Вечером мы ещё поработаем над настройками и надеюсь, сохраним эту форму до конца уикенда», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».