Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс отреагировал на два третьих места на тренировках Гран-при Италии

Карлос Сайнс отреагировал на два третьих места на тренировках Гран-при Италии
Комментарии

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии Формулы-1. В обеих сессиях на счету Сайнса третий результат. Во второй тренировке впереди Карлоса оказались Ландо Норрис и Шарль Леклер.

«Это был позитивный день, у нас, кажется, хороший темп. В некоторых областях мне хотелось бы немного уточнить настройки, чтобы чувствовать себя увереннее в отдельных поворотах, но здорово, что у нас достойный темп и на длинных, и на коротких сериях. Вечером мы ещё поработаем над настройками и надеюсь, сохраним эту форму до конца уикенда», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».

Материалы по теме
Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Леклер — второй, Антонелли вылетел
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android