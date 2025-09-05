Леклер — о борьбе за поул: думаю, у «Ред Булл» и «Макларена» в запасе больше, чем у нас

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии. На счету монегаска два вторых результата, и Леклер предполагает, что у него есть шанс побороться за победу в субботней квалификации на трассе в Монце.

«Наша машина здесь непростая в управлении, но быстрая. Борьба за поул? Сейчас я думаю, что это реально, но я не знаю, насколько сильно уже атаковали «Ред Булл» и «Макларен». Думаю, у них в запасе больше, чем у нас. Нам всё ещё нужно улучшить машину, но если мы сделаем это, то, полагаю, возможность сразиться за поул-позишен имеется», — приводит слова Леклера Sky Sports.