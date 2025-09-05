Льюис Хэмилтон объяснил, почему вторая тренировка прошла для него хуже первой

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Италии. В первой сессии британский пилот стал быстрейшим, а во второй занял пятое место.

«Первая сессия была хорошей, а перед второй мы внесли изменения, и машина стала хуже. Хорошая новость в том, что мы можем вернуться к прежним настройкам. Первая тренировка была очень сильной, во второй проблем было больше, но лучше столкнуться с ними во второй сессии и принять меры, чем в третьей.

Из сегодняшнего дня можно извлечь много позитива, мы продолжим работать вечером и надеюсь, завтра будем лучше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.