Льюис Хэмилтон объяснил, почему вторая тренировка прошла для него хуже первой

Льюис Хэмилтон объяснил, почему вторая тренировка прошла для него хуже первой
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Италии. В первой сессии британский пилот стал быстрейшим, а во второй занял пятое место.

«Первая сессия была хорошей, а перед второй мы внесли изменения, и машина стала хуже. Хорошая новость в том, что мы можем вернуться к прежним настройкам. Первая тренировка была очень сильной, во второй проблем было больше, но лучше столкнуться с ними во второй сессии и принять меры, чем в третьей.

Из сегодняшнего дня можно извлечь много позитива, мы продолжим работать вечером и надеюсь, завтра будем лучше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

