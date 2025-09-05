Скидки
Норрис: преимущество «Макларена» в Монце меньше, чем в Зандворте

Норрис: преимущество «Макларена» в Монце меньше, чем в Зандворте
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.

«Обычно к этому моменту у нас есть преимущество в одну секунду над всеми, но сейчас оно, на мой взгляд, немного меньше. Это полная противоположность уровню прижимной силы в Зандворте. В Зандворте мы легко оказались быстрее всех, и это было просто потрясающе, а здесь всё наоборот. Неудивительно, мы, наверное, этого и ожидали, но я определённо считаю, что в условиях низкой прижимной силы мы выступаем не на том же уровне, что и в условиях высокой.

Конкуренты нас догоняют, и это немного усложняет нам жизнь. Но я думаю, что мы всё ещё идём в разумном темпе, нужно кое-что улучшить, и мы прибавим», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

