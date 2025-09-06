Скидки
Авто Новости

Вольф: с Антонелли пока мы чаще рвали на себе волосы, чем восхищались

Вольф: с Антонелли пока мы чаще рвали на себе волосы, чем восхищались
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о гонщике команды Андреа Кими Антонелли.

«Мы с большим энтузиазмом подошли к идее посадить Кими за руль болида Формулы-1, и я думаю, что команде это тоже было нужно, учитывая уход Льюиса. Для нас это был лучший вариант. Мы шли на это с открытыми глазами, зная, что будут моменты, где мы будем рвать на себе волосы, а будут восхитительные. Возможно, было больше случаев, когда мы рвали на себе волосы, но мы настроены решительно.

Нет никаких сомнений в Кими, потому что он пришёл в этот спорт с большой помпой, самый быстрый в истории картинга, с отличными результатами в ранних юниорских сериях. Он приезжает сюда, проезжает круг на первых двух секторах, и все говорят: «Ну, это же настоящий «мини-Иисус», а потом врезается в стену, что тоже бывает. Мы, наверное, неправильно повели себя. На протяжении всего сезона он стартовал очень сильно, но потом у нас появилась непредсказуемая машина, которая не дала ему уверенности. Но потом всё пошло лучше», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

