Вассёр признал, что недооценил время для возвращения «Феррари» в борьбу за титул

Руководитель итальянской «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, в связи с чем в коллективах Формулы-1, в частности в «Скудерии», медленно происходит процесс перестройки команд.

«Конечно, в спортивном плане у нас бывают взлёты и падения, мы всегда хотим большего. Но в целом я бы сказал, что хорошо, что за последние два года мы, скажем так, добились значительного прогресса. Мы недооценили, или я недооценил, также инерцию вначале.

Чтобы что-то перестроить [в команде] или сделать по-другому, нужно время, но это нормально. Самое главное — это настроение в команде. Даже если мы эмоциональны, даже если мы латиноамериканцы, даже если у нас плохие результаты или неудачные выступления, это тяжело, но в конечном итоге настрой остаётся позитивным.

Правда также и в том, что сегодня в Формуле-1, учитывая контракты, которые имеют ключевые сотрудники, нужно как минимум два года, если вы захотите нанять кого-то из них или немного изменить организацию.

Возьмём, к примеру, Лоика Серру, который присоединился к «Феррари» восемь месяцев назад. Его переход мы, наверное, начали обсуждать ещё два года назад. Поэтому первым болидом эпохи Лоика станет машина лишь на следующий сезон.

Это означает, что существенные изменения в команде Ф-1 наступают только через три года. И я не уверен, что сегодня в Формуле-1 и в мире в целом заинтересованы в том, чтобы выделять организации три года на перестройку», — приводит слова Вассёра портал Motorsport.