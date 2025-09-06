Пьер Гасли продлил контракт с «Альпин» до 2028 года

29-летний французский пилот Пьер Гасли продлил контракт с коллективом Формулы-1 «Альпин» до сезона-2028. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

«Подтверждая свою приверженность делу, наш француз подписывает долгосрочную сделку с командой», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, к настоящему моменту Пьер занимает 14-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 20 очков. В «Королевских гонках» Гасли выступает на постоянной основе с 2018 года. Первую и пока последнюю победу в Формуле-1 французский пилот одержал в ходе гонки Гран-при Италии, которая состоялась 6 сентября 2020 года.