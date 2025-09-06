Флавио Бриаторе прокомментировал продление контракта с Пьером Гасли

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал продление командой контракта с 29-летним французским пилотом Пьером Гасли до сезона-2028 Формулы-1.

«С тех пор как я присоединился к команде, я осознал, насколько велик его вклад в общее дело. Меня поразили его отношение к работе, преданность и талант. Мы прилагаем все усилия, чтобы к 2026 году достичь наилучших результатов. И благодаря тому, что Пьер остаётся с нами на длительный срок, мы становимся ещё лучше», — приводит слова Бриаторе пресс-служба французской команды.

Напомним, к настоящему моменту Пьер занимает 14-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 20 очков. В «Королевских гонках» Гасли выступает на постоянной основе с 2018 года. Первую и пока последнюю победу в Формуле-1 французский пилот одержал в ходе гонки Гран-при Италии, которая состоялась 6 сентября 2020 года.

Флавио Бриаторе вернулся в Формулу-1 в 2024 году и помог «Альпин» отказаться от собственного моторного проекта, став клиентской командой «Мерседес» с 2026 года. Ранее он возглавлял «Бенеттон», подписал контракт с Михаэлем Шумахером и добивался чемпионских титулов в 1994 и 1995 годах.