Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Маркес завоевал поул ГП Каталонии, Куартараро — второй, Марк Маркес — третий

Алекс Маркес завоевал поул ГП Каталонии, Куартараро — второй, Марк Маркес — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Барселоне (Испания) прошла квалификация 15-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Каталонии. Поул завоевал 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий на «Дукати». Второй результат показал француз Фабио Куартараро («Ямаха»). Тройку сильнейших замкнул брат Алекса, а также шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 15, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Квалификация 2
06 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
1:37.536
2
Фабио Куартараро
Yamaha
+0.267
3
Марк Маркес
Ducati
+0.409

MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация

1. Алекс Маркес («Дукати») — 1:35.536.
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.267.
3. Марк Маркес («Дукати») +0.409.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +0.474.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.483.
6. Фабио Ди Джаннинтонио («Дукати») +0.498.
7. Жоанн Зарко («Хонда») +0.619.
8. Аи Огура («Априлья») +0.630.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +0.651.
10. Лука Марини («Хонда») +0.791.

Материалы по теме
Гюнтер Штайнер купил команду MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android