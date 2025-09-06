Алекс Маркес завоевал поул ГП Каталонии, Куартараро — второй, Марк Маркес — третий

Сегодня, 6 сентября, в Барселоне (Испания) прошла квалификация 15-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Каталонии. Поул завоевал 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий на «Дукати». Второй результат показал француз Фабио Куартараро («Ямаха»). Тройку сильнейших замкнул брат Алекса, а также шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»).
MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация
1. Алекс Маркес («Дукати») — 1:35.536.
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.267.
3. Марк Маркес («Дукати») +0.409.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +0.474.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.483.
6. Фабио Ди Джаннинтонио («Дукати») +0.498.
7. Жоанн Зарко («Хонда») +0.619.
8. Аи Огура («Априлья») +0.630.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +0.651.
10. Лука Марини («Хонда») +0.791.
