Алекс Маркес завоевал поул ГП Каталонии, Куартараро — второй, Марк Маркес — третий

Сегодня, 6 сентября, в Барселоне (Испания) прошла квалификация 15-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Каталонии. Поул завоевал 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий на «Дукати». Второй результат показал француз Фабио Куартараро («Ямаха»). Тройку сильнейших замкнул брат Алекса, а также шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация

1. Алекс Маркес («Дукати») — 1:35.536.

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.267.

3. Марк Маркес («Дукати») +0.409.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +0.474.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.483.

6. Фабио Ди Джаннинтонио («Дукати») +0.498.

7. Жоанн Зарко («Хонда») +0.619.

8. Аи Огура («Априлья») +0.630.

9. Энеа Бастьянини («КТМ») +0.651.

10. Лука Марини («Хонда») +0.791.