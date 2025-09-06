Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это решение было очевидным». Пьер Гасли — о продлении контракта с «Альпин»

«Это решение было очевидным». Пьер Гасли — о продлении контракта с «Альпин»
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний французский пилот Пьер Гасли прокомментировал продление контракта с коллективом Формулы-1 «Альпин» до сезона-2028 включительно.

«Я горжусь тем, что являюсь французом, и особенно тем, что буду выступать за французскую команду в Формуле-1.

С тех пор как я присоединился к «Альпин» в 2023 году, всегда чувствовал, что это именно та команда, в которой у меня есть будущее. Поддержка Флавио, а также преданность Франсуа Прово и людей, которые работают в Энстоуне, проекту команды в Формуле-1 повлияли на то, что это решение [о продлении соглашения] было очевидным.

Я хочу быть здесь ещё долгие годы и работать над достижением нашей общей цели — выигрывать гонки и чемпионаты. С нетерпением жду продолжения этой замечательной истории», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Материалы по теме
Флавио Бриаторе прокомментировал продление контракта с Пьером Гасли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android