«Это решение было очевидным». Пьер Гасли — о продлении контракта с «Альпин»

29-летний французский пилот Пьер Гасли прокомментировал продление контракта с коллективом Формулы-1 «Альпин» до сезона-2028 включительно.

«Я горжусь тем, что являюсь французом, и особенно тем, что буду выступать за французскую команду в Формуле-1.

С тех пор как я присоединился к «Альпин» в 2023 году, всегда чувствовал, что это именно та команда, в которой у меня есть будущее. Поддержка Флавио, а также преданность Франсуа Прово и людей, которые работают в Энстоуне, проекту команды в Формуле-1 повлияли на то, что это решение [о продлении соглашения] было очевидным.

Я хочу быть здесь ещё долгие годы и работать над достижением нашей общей цели — выигрывать гонки и чемпионаты. С нетерпением жду продолжения этой замечательной истории», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».