Норрис — лучший в третьей тренировке ГП Италии, Леклер — второй, Ферстаппен — четвёртый

Сегодня, 6 сентября, в Монце состоялась третья тренировка Гран-при Италии, по итогам которой лучший результат показал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул напарник Норриса по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри.

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.331.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.021.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.165.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.167.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.184.

6. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.227.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.267.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.272.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.365.

10. Алекс Албон («Уильямс») +0.389.

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.406.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.530.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.576.

14. Франко Колапинто («Альпин») +0.703.

15. Юки Цунода («Ред Булл») +0.728.

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.801.

17. Оливер Берман («Хаас») +0.878.

18. Пьер Гасли («Альпин») +0.916.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.916.

20. Эстебан Окон («Хаас») +0.973.