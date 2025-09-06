Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — лучший в третьей тренировке ГП Италии, Леклер — второй, Ферстаппен — четвёртый

Норрис — лучший в третьей тренировке ГП Италии, Леклер — второй, Ферстаппен — четвёртый
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Монце состоялась третья тренировка Гран-при Италии, по итогам которой лучший результат показал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул напарник Норриса по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 3
06 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:19.331
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.021
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.165

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.331.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.021.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.165.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.167.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.184.
6. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.227.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.267.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.272.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.365.
10. Алекс Албон («Уильямс») +0.389.
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.406.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.530.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.576.
14. Франко Колапинто («Альпин») +0.703.
15. Юки Цунода («Ред Булл») +0.728.
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.801.
17. Оливер Берман («Хаас») +0.878.
18. Пьер Гасли («Альпин») +0.916.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.916.
20. Эстебан Окон («Хаас») +0.973.

Материалы по теме
Гонки сократят? В Формуле-1 обсуждают сразу три спорные идеи
Гонки сократят? В Формуле-1 обсуждают сразу три спорные идеи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android