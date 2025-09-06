Скидки
Форнароли выиграл спринт Ф-2 в Италии, Линдблад — второй, Дюрксен — третий

Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Италии прошёл спринт очередного этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года на автодроме «Монца». Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал британец Арвид Линдблад из «Кампоса». Тройку сильнейших замкнул нидерландец Йозуа Дюрксен, представляющий «AIX Racing».

Формула-2 2025. Этап 11, Монца, Италия
Гран-при Италии. Спринт (21 круг)
06 сентября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
35:26.925
2
Арвид Линдблад
Campos Racing
+1.662
3
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
+11.067

Формула-2. Италия. Спринт.

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 10 очков.
2. Арвид Линдблан («Кампос») — 8 очков.
3. Йозуа Дюрксен («AIX Racing») — 6 очков.
4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 5 очков.
5. Роман Станек («Инвикта») — 4 очка.
6. Дино Беганович («Хайтек») — 3 очка.
7. Габриеле Мини («Према») — 2 очка.
8. Люк Браунинг («Хайтек») — 1 очко.
9. Пепе Марти («Кампос»).
10. Себастьян Монтойя («Према»).

