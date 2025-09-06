Форнароли выиграл спринт Ф-2 в Италии, Линдблад — второй, Дюрксен — третий
Поделиться
Сегодня, 6 сентября, в Италии прошёл спринт очередного этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года на автодроме «Монца». Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал британец Арвид Линдблад из «Кампоса». Тройку сильнейших замкнул нидерландец Йозуа Дюрксен, представляющий «AIX Racing».
Формула-2 2025. Этап 11, Монца, Италия
Гран-при Италии. Спринт (21 круг)
06 сентября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
35:26.925
2
Арвид Линдблад
Campos Racing
+1.662
3
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
+11.067
Формула-2. Италия. Спринт.
1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 10 очков.
2. Арвид Линдблан («Кампос») — 8 очков.
3. Йозуа Дюрксен («AIX Racing») — 6 очков.
4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 5 очков.
5. Роман Станек («Инвикта») — 4 очка.
6. Дино Беганович («Хайтек») — 3 очка.
7. Габриеле Мини («Према») — 2 очка.
8. Люк Браунинг («Хайтек») — 1 очко.
9. Пепе Марти («Кампос»).
10. Себастьян Монтойя («Према»).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
17:27
-
16:50
-
16:35
-
15:30
-
14:38
-
13:02
-
12:27
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
09:52
-
07:30
-
00:55
- 5 сентября 2025
-
22:52
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
20:57
-
19:01
-
17:45
-
16:59
-
16:49
-
16:35
-
16:15
-
15:33
-
15:13
-
14:15
-
14:14
-
13:47
-
13:37
-
12:41