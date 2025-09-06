Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форнароли выиграл спринт Ф-2 в Италии, Линдблад — второй, Дюрксен — третий

Сегодня, 6 сентября, в Италии прошёл спринт очередного этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года на автодроме «Монца». Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал британец Арвид Линдблад из «Кампоса». Тройку сильнейших замкнул нидерландец Йозуа Дюрксен, представляющий «AIX Racing».

Формула-2. Италия. Спринт.

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 10 очков.

2. Арвид Линдблан («Кампос») — 8 очков.

3. Йозуа Дюрксен («AIX Racing») — 6 очков.

4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 5 очков.

5. Роман Станек («Инвикта») — 4 очка.

6. Дино Беганович («Хайтек») — 3 очка.

7. Габриеле Мини («Према») — 2 очка.

8. Люк Браунинг («Хайтек») — 1 очко.

9. Пепе Марти («Кампос»).

10. Себастьян Монтойя («Према»).