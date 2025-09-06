Йос Ферстаппен жёстко отреагировал на слова отца Переса о роли Серхио в успехе Макса в Ф-1

Бывший гонщик Ф-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, жёстко отреагировал на слова отца бывшего напарника его сына Карлоса Сайнса — Антонио Переса Гарибая. Тот ранее заявил, что Макс благодаря Чеко добился успеха в «Королевских гонках».

«Что за идиот этот парень. Серхио всегда давали такую же технику, просто ему нужно было жать на газ», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

Напомним, Серхио был напарником Макса в австрийском коллективе с 2021 по 2024 год. Сезон-2025 Формулы-1 Перес пропустил и вернётся в роли боевого пилота в «Королевские гонки» в следующем году в составе «Кадиллака».