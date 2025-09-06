Скидки
Главная Авто Новости

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Италии после падения своего брата Алекса

Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Барселоне (Испания) прошёл спринт 15-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Каталонии. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал француз Фабио Куартараро («Ямаха»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

Также отметим, что 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, являющийся братом Марка Маркеса, лидировал, пока не упал за четыре круга до финиша.

MotoGP 2025. Этап 15, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Спринт
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:58.946
2
Фабио Куартараро
Yamaha
+1.299
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+3.653

MotoGP. Гран-при Италии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:58.946.
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.299.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +3.653.
4. Педро Акоста («КТМ») +5.868.
5. Энеа Бастьянини («КТМ») +5.913.
6. Брэд Биндер («КТМ») +5.943.
7. Жоанн Зарко («Хонда») +7.017.
8. Лука Марини («Хонда») +7.346.
9. Аи Огура («Априлья») +8.488.
10. Мигель Оливейра («Ямаха») +8.578.

