Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Италии после падения своего брата Алекса

Сегодня, 6 сентября, в Барселоне (Испания) прошёл спринт 15-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Каталонии. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал француз Фабио Куартараро («Ямаха»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

Также отметим, что 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, являющийся братом Марка Маркеса, лидировал, пока не упал за четыре круга до финиша.

MotoGP. Гран-при Италии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:58.946.

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.299.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +3.653.

4. Педро Акоста («КТМ») +5.868.

5. Энеа Бастьянини («КТМ») +5.913.

6. Брэд Биндер («КТМ») +5.943.

7. Жоанн Зарко («Хонда») +7.017.

8. Лука Марини («Хонда») +7.346.

9. Аи Огура («Априлья») +8.488.

10. Мигель Оливейра («Ямаха») +8.578.