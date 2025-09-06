«Ред Булл» ведёт переговоры с юниором «Макларена» — GPBlog

Представители команды Формулы-1 «Ред Булл» вступили в разговоры с ирландским пилотом Формулы-2, юниором «Макларена» Алексом Данном. Об этом сообщает издание GPBlog.

«Мы общаемся со всеми быстрыми гонщиками, и он действительно быстр», — рассказал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, косвенно подтвердив факт первичных переговоров.

Напомним, Данн принял участие в первой тренировке Гран-при Италии за рулём машины «Макларена», заменяя Оскара Пиастри.

За четыре этапа до конца сезона Формулы-2 Данн располагается на пятой позиции в личном зачёте, набрав 124 очка. Лидирует в чемпионате Леонардо Форнароли — на счету итальянца 164 балла.