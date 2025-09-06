Скидки
В «Ред Булл» ответили, обсуждают ли досрочную замену Цуноды в сезоне-2025

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда не станет менять Юки Цуноду в ходе сезона-2025.

«Мы чётко и публично дали понять, что у нас есть время на выбор пилотов. У нас достаточно пилотов, чтобы проработать множество сценариев на следующий год, и у нас нет реальных причин торопиться с решениями.

Нет, мы не планируем ничего менять по ходу сезона. Юки добился хорошего прогресса в последних трёх гонках. Мы все хотим большего, но он хорошо справляется. В Зандворте он впервые вернулся в очки после семи гонок. В Будапеште он был достаточно близок к Максу и провёл лучшую квалификацию с командой в Спа. Так что у него положительная динамика.

Конечно, невероятно приятно наблюдать за прогрессом Хаджара за рулём «Рейсинг Буллз». Его выступление на уровне последней гонки стало фантастическим примером того, какого прогресса он добился в этом сезоне. Но мы спокойно относимся к процессу выбора пилотов. Мы вполне можем потратить ещё несколько недель или месяцев на выбор пилотов. Конечно, это не значит, что нам нужно ждать до последней гонки, чтобы принять решение, поскольку мы понимаем, что это может так или иначе повлиять на наших гонщиков. Но, конечно, мы чувствуем, что сейчас у нас есть время», — приводит слова Лорана Мекиса Motorsport.

Марко ответил, когда будет решён вопрос о включении Цуноды в состав пилотов на сезон-2026
