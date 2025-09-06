Скидки
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии, Норрис — второй, Пиастри — третий

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии, Норрис — второй, Пиастри — третий
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран-при Италии. Вторую позицию занял пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал его напарник, лидер чемпионата Оскар Пиастри.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:18.792.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.077.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.190.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.215.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.332.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.365.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.408.
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.598.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.632.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.727.

После второго сегмента выбыли:

11. Оливер Берман («Хаас») — 1:09.446.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:09.498.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:09.528.
14. Алекс Албон («Уильямс») — 1:09.583.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:09.707.

После первого сегмента выбыли:

16. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:19.917.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:19.948.
18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.992.
19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.103.
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:20.279.

Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
