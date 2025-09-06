Скидки
Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Италии

Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Италии
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

«Серьёзных проблем не возникло, первый поворот прошёл средне, но в остальном круг получился неплохим. Мне кажется, я провёл сессию хорошо, прогрессировал, нашёл свой темп, но борьба в этот раз очень плотная.

Макс и «Ред Булл» выглядят очень сильно, и, если честно, многие другие команды тоже, что не очень удобно для нас. Этот результат не стал сюрпризом, хотя, конечно, я предпочёл бы быть повыше. Завтра нас ждёт длинная гонка, постараемся отыграться и, надеюсь, побороться за победу», — сказал Оскар Пиастри после завершения квалификации.

