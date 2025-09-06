Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Италии
Поделиться
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190
«Серьёзных проблем не возникло, первый поворот прошёл средне, но в остальном круг получился неплохим. Мне кажется, я провёл сессию хорошо, прогрессировал, нашёл свой темп, но борьба в этот раз очень плотная.
Макс и «Ред Булл» выглядят очень сильно, и, если честно, многие другие команды тоже, что не очень удобно для нас. Этот результат не стал сюрпризом, хотя, конечно, я предпочёл бы быть повыше. Завтра нас ждёт длинная гонка, постараемся отыграться и, надеюсь, побороться за победу», — сказал Оскар Пиастри после завершения квалификации.
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
17:33
-
17:27
-
16:50
-
16:35
-
15:30
-
14:38
-
13:02
-
12:27
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
09:52
-
07:30
-
00:55
- 5 сентября 2025
-
22:52
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
20:57
-
19:01
-
17:45
-
16:59
-
16:49
-
16:35
-
16:15
-
15:33