Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Италии.

«Серьёзных проблем не возникло, первый поворот прошёл средне, но в остальном круг получился неплохим. Мне кажется, я провёл сессию хорошо, прогрессировал, нашёл свой темп, но борьба в этот раз очень плотная.

Макс и «Ред Булл» выглядят очень сильно, и, если честно, многие другие команды тоже, что не очень удобно для нас. Этот результат не стал сюрпризом, хотя, конечно, я предпочёл бы быть повыше. Завтра нас ждёт длинная гонка, постараемся отыграться и, надеюсь, побороться за победу», — сказал Оскар Пиастри после завершения квалификации.