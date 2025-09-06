Норрис: обогнать Ферстаппена будет трудно
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190
«Результатом Макса я не шокирован, он был быстр весь уикенд. Для меня сессия была непростой, я допускал слишком много ошибок тут и там. Но я рад, что в концовке смог собрать круг и доволен второй позицией. Я оцениваю результат по тому, как проехал сам, и сегодня я справился не лучшим образом. Но старт с первой линии это всё ещё хорошая позиция для старта гонки.
В воскресенье мы обычно сильны, но обогнать Макса, уверен, будет трудно. Я не ожидаю каких-то чудес завтра, позади нас «Феррари» — не сомневаюсь, что они постараются прорваться вперёд как можно быстрее», — сказал Ландо Норрис после завершения квалификации.
