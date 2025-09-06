Скидки
Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

«С низким уровнем прижимной силы на этой трассе очень сложно собрать круг, легко ошибиться на торможении. Q3 прошла хорошо, рад тому, как проехал, а оказаться на поуле — это фантастика. Машина весь уикенд ведёт себя хорошо, и я счастлив, что мог побороться за поул.

Перед квалификацией нам всё ещё немного не хватало, и в последний момент мы внесли финальные изменения в настройки, и они позволили мне активнее атаковать, а это именно то, что нужно в квалификации. Замечательный день для нас. В этом году по воскресеньям нам сложнее, но мы сделаем всё, что в наших силах, и посмотрим, чего сможем добиться», — сказал Макс Ферстаппен после завершения квалификации.

