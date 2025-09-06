Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии.
«С низким уровнем прижимной силы на этой трассе очень сложно собрать круг, легко ошибиться на торможении. Q3 прошла хорошо, рад тому, как проехал, а оказаться на поуле — это фантастика. Машина весь уикенд ведёт себя хорошо, и я счастлив, что мог побороться за поул.
Перед квалификацией нам всё ещё немного не хватало, и в последний момент мы внесли финальные изменения в настройки, и они позволили мне активнее атаковать, а это именно то, что нужно в квалификации. Замечательный день для нас. В этом году по воскресеньям нам сложнее, но мы сделаем всё, что в наших силах, и посмотрим, чего сможем добиться», — сказал Макс Ферстаппен после завершения квалификации.
