Ферстаппен установил быстрейший круг в истории Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд Формулы-1. Проехав круг в квалификации Гран-при Италии за 1:18.792, Ферстаппен показал среднюю скорость на круге 264.682 км/ч. Это стало новым рекордом чемпионата мира.

Предыдущий рекорд также был установлен на Гран-при Италии — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, тогда выступавшим в составе «Мерседеса». Он прошёл квалификационный круг за 1:18.887, со средней скоростью 264.362 км/ч на круге.

Напомним, компанию на первом ряду стартового поля Ферстаппену составит пилот «Макларена» Ландо Норрис. Примечательно, что Норрис также смог превзойти предыдущее достижение Хэмилтона.