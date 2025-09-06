Ферстаппен установил быстрейший круг в истории Формулы-1
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд Формулы-1. Проехав круг в квалификации Гран-при Италии за 1:18.792, Ферстаппен показал среднюю скорость на круге 264.682 км/ч. Это стало новым рекордом чемпионата мира.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190
Предыдущий рекорд также был установлен на Гран-при Италии — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, тогда выступавшим в составе «Мерседеса». Он прошёл квалификационный круг за 1:18.887, со средней скоростью 264.362 км/ч на круге.
Напомним, компанию на первом ряду стартового поля Ферстаппену составит пилот «Макларена» Ландо Норрис. Примечательно, что Норрис также смог превзойти предыдущее достижение Хэмилтона.
