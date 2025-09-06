Скидки
Хэмилтон: я доволен достигнутым прогрессом

Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, которую он закончил на пятой позиции.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

«Я очень, очень доволен достигнутым прогрессом. Особенно со своей стороны гаража, на прошлой неделе всё было гораздо стабильнее, а в эти выходные — ещё лучше, и я был там с точностью до десятой секунды. Так что нужно продолжать работать над этим и добиваться прогресса.

Пилотировать здесь «Феррари» — это просто потрясающе. Честно говоря, я даже не могу подобрать слов. Болельщики здесь просто потрясающие. Энергия невероятная. Ещё со среды тысячи болельщиков уже собрались на нашем мероприятии в Милане, а здесь, когда выезжаешь из боксов, подъезжаешь к первому повороту и видишь их слева и справа, и по всей трассе. Только красный цвет. Не знаю, что возможно завтра, но я должен попробовать прорваться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

