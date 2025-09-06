Расселл объяснил путаницу с шинами «медиум» в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он показал шестой результат.

«В первом сегменте квалификации мы были быстрейшими на «медиуме». После второго сегмента я сказал, что хотел бы использовать «медиум», потому что мне было на них комфортнее. Это был не первый случай в этом сезоне, когда шины «медиум», по крайней мере, на некоторых машинах были быстрее. Я не собираюсь стоять здесь и говорить «если бы только» — в конечном итоге мы всё равно плохо выступили в третьем сегменте. Но немного расстраивает.

Честно говоря, я, наверное, не совсем ясно выразился. Я сказал после первого сегмента, что хотел бы использовать шины «медиум», и ещё раз подчеркнул это в ходе второго сегмента. Я спросил, придерживаемся ли мы плана, и получил ответ «да». Но я думал, что план — это «медиум», а команда — что «софт».

Для меня это было совершенно очевидно, учитывая нашу скорость. Небольшая ошибка с обеих сторон. Наш гоночный темп, вероятно, будет лучше, чем у «Феррари», но они очень быстры на прямой, поэтому нам нужно постараться опередить Леклера с самого начала, иначе гонка позади него будет довольно долгой и изматывающей», — приводит слова Расселла Sky Sports.