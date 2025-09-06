Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл объяснил путаницу с шинами «медиум» в квалификации Гран-при Италии

Расселл объяснил путаницу с шинами «медиум» в квалификации Гран-при Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он показал шестой результат.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

«В первом сегменте квалификации мы были быстрейшими на «медиуме». После второго сегмента я сказал, что хотел бы использовать «медиум», потому что мне было на них комфортнее. Это был не первый случай в этом сезоне, когда шины «медиум», по крайней мере, на некоторых машинах были быстрее. Я не собираюсь стоять здесь и говорить «если бы только» — в конечном итоге мы всё равно плохо выступили в третьем сегменте. Но немного расстраивает.

Честно говоря, я, наверное, не совсем ясно выразился. Я сказал после первого сегмента, что хотел бы использовать шины «медиум», и ещё раз подчеркнул это в ходе второго сегмента. Я спросил, придерживаемся ли мы плана, и получил ответ «да». Но я думал, что план — это «медиум», а команда — что «софт».

Для меня это было совершенно очевидно, учитывая нашу скорость. Небольшая ошибка с обеих сторон. Наш гоночный темп, вероятно, будет лучше, чем у «Феррари», но они очень быстры на прямой, поэтому нам нужно постараться опередить Леклера с самого начала, иначе гонка позади него будет довольно долгой и изматывающей», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Материалы по теме
Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце
Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android