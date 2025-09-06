Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер: нас настигла реальность

Шарль Леклер: нас настигла реальность
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он показал четвёртый результат.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

«Мой первый круг… Не могу сказать, что он идеален, и не думаю, что кто-то когда-либо проезжает идеальный круг – но, думаю, это было максимально близко к тому, что я хотел бы сделать во время квалификационного круга, и я знал, что будет сложно превзойти эту попытку на втором круге. Но я этого не сделал.

Когда увидел, что Макс вышел вперёд, я понял, что чаще всего лучший круг получается на втором круге в третьем сегменте, и тогда весь риск ложится на тебя. Я знал, что я рисковал во время первой попытки, хотел выложиться побольше во второй, но не вышло.

Я ни о чём не жалею, потому что думаю, что это то место, которое мы могли бы занять в лучшем случае. Но, конечно, когда видишь, что ты на первом месте, пересекая линию финиша, ты веришь в это, но реальность нас настигла.

В прошлом году мы использовали другую стратегию, которая помогла нам одержать победу. Думаю, этот год на самом деле даже сложнее прошлогоднего, и к тому же стратегия, на мой взгляд, стала яснее для всех. Так что сделать что-то другое будет сложнее. Если мы завтра выиграем, я буду очень удивлён, но никогда не говори никогда», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Материалы по теме
Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце
Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android