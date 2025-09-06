Шарль Леклер: нас настигла реальность

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он показал четвёртый результат.

«Мой первый круг… Не могу сказать, что он идеален, и не думаю, что кто-то когда-либо проезжает идеальный круг – но, думаю, это было максимально близко к тому, что я хотел бы сделать во время квалификационного круга, и я знал, что будет сложно превзойти эту попытку на втором круге. Но я этого не сделал.

Когда увидел, что Макс вышел вперёд, я понял, что чаще всего лучший круг получается на втором круге в третьем сегменте, и тогда весь риск ложится на тебя. Я знал, что я рисковал во время первой попытки, хотел выложиться побольше во второй, но не вышло.

Я ни о чём не жалею, потому что думаю, что это то место, которое мы могли бы занять в лучшем случае. Но, конечно, когда видишь, что ты на первом месте, пересекая линию финиша, ты веришь в это, но реальность нас настигла.

В прошлом году мы использовали другую стратегию, которая помогла нам одержать победу. Думаю, этот год на самом деле даже сложнее прошлогоднего, и к тому же стратегия, на мой взгляд, стала яснее для всех. Так что сделать что-то другое будет сложнее. Если мы завтра выиграем, я буду очень удивлён, но никогда не говори никогда», — приводит слова Леклера Sky Sports.