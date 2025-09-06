Вассёр объяснил, почему Леклер остался без слипстрима от Хэмилтона в квалификации

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему команда приняла решение не давать слипстрим Шарлю Леклеру в решающей попытке квалификации Гран-при Италии.

«Мы рассматривали вариант дать Леклеру слипстрим. Но, думаю, решение сосредоточиться на прогревочном круге для лучшей подготовки шин было правильным. В любом случае, учитывая отставание, я не думаю, что это имело бы значение для поул-позиции. У всех на этой трассе есть некоторые проблемы. Норрис, например, едва не выбыл во втором сегменте квалификации.

Посмотрим, как всё сложится завтра. У нас был хороший темп, и до первого поворота большая дистанция. На этой трассе старт со второго ряда может дать преимущество», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.