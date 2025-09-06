Скидки
Предварительная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Италии Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Монце должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации произошло одно изменение — семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте из-за штрафа, полученного на Гран-при Нидерландов.

Формула-1. Гран-при Италии. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Юки Цунода («Ред Булл»)
11. Оливер Берман («Хаас»)
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
13. Карлос Сайнс («Уильямс»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Эстебан Окон («Хаас»)
16. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
18. Франко Колапинто («Альпин»)
19. Пьер Гасли («Альпин»)
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

