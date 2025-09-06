Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хаджар будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Италии

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Италии из-за замены силовой установки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Напомним, по итогам квалификации Хаджар занял 16-ю позицию, не сумев выйти во второй сегмент квалификации.

Формула-1. Гран-при Италии. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Оливер Берман («Хаас»)

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

13. Карлос Сайнс («Уильямс»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Франко Колапинто («Альпин»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).