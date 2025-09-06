Скидки
Главная Авто Новости

Пьеру Гасли грозит старт с пит-лейна на Гран-при Италии

Пьеру Гасли грозит старт с пит-лейна на Гран-при Италии
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли, вероятно, будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Италии.

Команда нарушила спортивный регламент. Машину французского гонщика не накрыли специальным покрывалом через два часа после квалификации, что является нарушением положений о применении правил закрытого парка.

Согласно регламенту, подобное редкое нарушение должно привести к старту с пит-лейна. На Гран-при Италии подобное нарушение правил командой «Хаас» привело к старту с пит-лейна Оливера Бермана.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

