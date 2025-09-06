Скидки
Главная Авто Новости

Стелла объяснил, почему «Макларен» не смог выиграть квалификацию в Италии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о причинах, по которым команде не удалось задоминировать в квалификации Гран-при Италии. Напомним, поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я думаю, есть несколько технических причин, по которым здесь мы не смогли повторить тот же уровень конкурентоспособности, который был в Зандворте и Венгрии.

Даже здесь машина очень конкурентоспособна в поворотах, мы видим практически всё в каждом повороте, мы самые быстрые. Но повороты относительно короткие. Их всего шесть, и машина не самая быстрая на прямых.

Таким образом, мы немного выигрываем в поворотах и ​​довольно сильно теряем время на прямых. Так что в целом мы не можем доминировать так же, как на некоторых других трассах. В целом, я бы сказал, что, учитывая конструкцию нашей машины, она достигает максимальной эффективности при большей загрузке заднего антикрыла.

И мы знаем, что это похоже на прошлый год, когда мы уменьшили высоту заднего антикрыла, и, как мне кажется, машина немного потеряла в общей аэродинамической эффективности по сравнению с другими конкурентами. Уровень сцепления с дорогой также очень высокий, как мы видели, например, время круга в Монце — 1:18, что весьма впечатляет», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

