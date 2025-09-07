Леклер прокомментировал ситуацию с отсутствием слипстрима от Хэмилтона

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что его команда фактически не обсуждала возможность, чтобы Льюис Хэмилтон раздал ему слипстрим в конце квалификации Гран-при Италии. Подобная стратегия была теоретически возможна из-за того, что Хэмилтон, в отличие от Леклера, не мог претендовать на поул-позишен из-за грядущей потери пяти мест на стартовой решётке.

«Это не было решено таким образом. Обсуждали ли мы это? Не особо.

Мы обсудим эту тему с командой. Но вообще всегда трудно провернуть подобное абсолютно правильно, а Льюис тоже всё ещё боролся за то, чтобы стартовать как можно выше. Так что да, мы это обсудим, но я не думаю, что это главная тема дня», — приводит слова Леклера F1i.