Макс Ферстаппен объяснил, что позволило ему поставить быстрейший круг в истории Формулы-1

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал собственное достижение в квалификации Гран-при Италии в Монце. Завоевав поул-позишен, четырёхкратный чемпион мира при этом проехал быстрейший по средней скорости круг за всю историю Формулы-1.

«Новый асфальт, другие бордюры, так что трасса стала быстрее. Я думаю, что можно было бы проехать ещё быстрее, если вы выпустите на трассу «Мерседес» 2020 года — особенно если посадите за руль меня!» — приводит слова Ферстаппена RacingNews365 со ссылкой на Viaplay.

Ферстаппен показал среднюю скорость на круге 264.682 км/ч. Предыдущий рекорд также был установлен на Гран-при Италии — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, тогда выступавшим в составе «Мерседеса». Он прошёл квалификационный круг со средней скоростью 264.362 км/ч.