Хэмилтон — о раздаче слипстрима: никогда не делал такого в других своих командах

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что его команда правильно не стала рассматривать возможность так организовать концовку квалификации Гран-при Италии, чтобы британский гонщик раздал слипстрим своему напарнику Шарлю Леклеру. Такой вариант мог быть применён из-за того, что сам Хэмилтон не имел шанса побороться за поул-позишен из-за грядущей потери пяти мест на стартовой решётке.

«Считаю ли я, что им следовало это обсудить? Нет. Я никогда не делал такого в других своих командах, чтобы один из пилотов потенциально жертвовал собой ради другого.

У меня и так был штраф в пять позиций, так что в плане шансов набрать очки мне нужно было оказаться максимально высоко», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.