Алонсо: думаю, мы будем страдать в гонке, мы самые медленные на прямых

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о квалификации Гран-при Италии.

«Мы поставили три комплекта шин в первом сегменте квалификации, потому что думали, что больше нам не понадобится. И, смотрите, мы добились прогресса в первом сегменте, затем и во втором. И в конце концов, да, старт с восьмого места завтра стал для нас небольшим сюрпризом.

Но в любом случае, мы поборемся. Гонка всё равно завтра. Думаю, мы пострадаем, потому что мы самые медленные на прямых, и завтра будет серьёзное отставание.

В «Альпин» мы думали, что у нас худшая машина. Ну, мы думали, что у нас худшая машина, так что это был вдохновляющий день. Я думал, что буду на грани попадания в первый сегмент. Если бы было так, то пришлось бы смириться, потому что мы были немного медленными весь уикенд, особенно на прямых. Мы не очень хорошо подготовились к этой гонке. Поскольку это немного нетипичная гонка, сложно тратить ресурсы на новые крылья, на новые вещи, ведь они используются только один раз. Так что мы подходим к гонке примерно так же, как в прошлом году, а в прошлом году мы выступили очень плохо.

Я понимаю, что стартую очень далеко, с восьмого места, поэтому, полагаю, по ходу гонки буду постепенно отставать», — приводит слова Алонсо Motorsport.