«Он машина». Хюлькенберг — о выступлении Бортолето в квалификации ГП Италии
38-летний пилот швейцарского коллектива «Кик-Заубер» немец Нико Хюлькенберг поделился мнением о выступлении своего 20-летнего напарника по команде бразильца Габриэла Бортолето в квалификации Гран-при Италии, по итогам которой показал восьмой результат.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190
«Габриэл просто превосходно выполняет свою работу. Он машина. Габриэл выдаёт круги со скоростью печатающего принтера, в котором никогда не заканчиваются чернила. Это удивительно. На мой взгляд, вы ещё увидите, на что он ещё способен за рулём болида. Габриэл почти не допускает ошибок, хотя ещё новичок в Ф-1, и очень уверенно проходит круги. Он великолепно справляется со своей работой, в нём есть сила», — приводит слова Хюлькенберга портал GPblog.
