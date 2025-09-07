«Он машина». Хюлькенберг — о выступлении Бортолето в квалификации ГП Италии

38-летний пилот швейцарского коллектива «Кик-Заубер» немец Нико Хюлькенберг поделился мнением о выступлении своего 20-летнего напарника по команде бразильца Габриэла Бортолето в квалификации Гран-при Италии, по итогам которой показал восьмой результат.

«Габриэл просто превосходно выполняет свою работу. Он машина. Габриэл выдаёт круги со скоростью печатающего принтера, в котором никогда не заканчиваются чернила. Это удивительно. На мой взгляд, вы ещё увидите, на что он ещё способен за рулём болида. Габриэл почти не допускает ошибок, хотя ещё новичок в Ф-1, и очень уверенно проходит круги. Он великолепно справляется со своей работой, в нём есть сила», — приводит слова Хюлькенберга портал GPblog.