Артур Зелёный и Анатолий Щербак стали победителями квалификации финального этапа RDS Open

6 сентября в Казани на автодроме KazanRing Canyon стартовали соревновательные дни Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). На старт в зачётах PRO и NXT вышли 32 пилота из 15 регионов России.

Победителем в зачёте PRO стал Анатолий Щербак (г. Москва), выполнивший судейское задание на 99,5 баллов из 100 возможных. Он продемонстрировал лучший результат с первой попытки. Вторым в квалификации стал Сергей Ермаков (г. Самара), реализовавший свою лучшую попытку на 99 баллов. Замкнул тройку лидеров екатеринбуржец Сергей Корнеев с результатом 97,5 балла.

Отметим, что судейская коллегия выдвигает высокие требования к стилю проезда пилотов — скорость на постановке должна быть не менее 150 км/ч, в противном случае спортсменов ждёт пенализация. Задачу пилотам усложняет и ландшафт местности — на оцениваемом участке на автодроме KazanRing Canyon значительный перепад высот, а постановка выполняется пилотами практически вслепую из-за извилистой формы трассы.

Победителем квалификации RDS Open NXT стал пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный (г. Москва). Он справился с судейским заданием на 99 баллов, оформив тем самым вице-чемпионство в сезоне-2025 по итоговому количеству очков. Вторым стал казанский пилот Тарас Шатов, набравший 98,5 балла. Замкнул тройку лидеров пилот петербургской команды «Tamashi Культура Заноса» Антон Мифсуд — 97,5 балла в лучшей попытке из двух.

Имена победителей финального этапа RDS Open станут известны сегодня, 7 сентября.