Цолов стал вице-чемпионом Формулы-3, «Кампос» выиграл командный титул

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 сентября, на автодроме «Монца» состоялась финальная гонка сезона-2025 в Формуле-3. Титул чемпиона досрочно завоевал бразильский пилот Рафаэль Камара, представляющий команду Trident, а вице-чемпионом по итогам финального заезда стал болгарский гонщик Никола Цолов (Campos Racing). Тройку сильнейших замкнул испанец Мари Бойя из Campos Racing.

Также отметим, что Campos Racing удалось выиграть командный титул в Ф-3 благодаря успеху пилотов коллектива на заключительном этапе сезона — Тасанапол Интрапхувасак и Никола Цолов оформили дубль.

Формула-3. Гран-при Италии. Гонка.

1. Тасанапол Интрапхувасак (Campos Racing) — 22 круга.

2. Никола Цолов (Campos Racing) +0.7 сек.

3. Ноэль Леон (Prema Racing) +2.1.

4. Брэд Бенавидес (AIX Racing) +3.8.

5. Рафаэль Камара (Trident) +5.1.

6. Ноа Стрёмстед (Trident) +5.4.

7. Роман Билински (Rodin Motorsport) +5.8.

8. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +6.3.

9. Мари Бойя (Campos Racing) +6.7.

10. Тим Трамниц (MP Motorsport) +10.8.

Итоговое положение в зачёте пилотов Формулы-3:

1. Рафаэль Камара (Trident) — 166 очков.

2. Никола Цолов (Campos Racing) — 124.

3. Мари Бойя (Campos Racing) — 116.

4. Тим Трамниц (MP Motorsport) — 94.

5. Мартиниус Стенсхорне (Hitech TGR) — 89.

6. Ноа Стрёмстед (Trident) — 84.

7. Тасанапол Интрапхувасак (Campos Racing) — 74.

8. Теофиль Наэль (Van Amersfoort Racing) — 72.

9. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) — 67.

10. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) — 67.