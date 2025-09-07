Скидки
Макс Ферстаппен установил исторический рекорд «Ред Булл» по количеству поулов

Вчера, 6 сентября, звёздный нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Италии в Монце. Как сообщает Autosport, этот поул стал 45-м для голландца за карьеру в австрийской команде, что позволило ему выйти на чистое первое место в её истории по количеству побед в квалификациях, обойдя немца Себастьяна Феттеля (44).

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.792
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.077
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.190

Напомним, во вчерашней квалификации 27-летний Ферстаппен отметился ещё одним достижением — он установил быстрейший круг в истории Формулы-1. Он сделал это за 1:18.792, показав среднюю скорость на круге 264,682 км/ч. Предыдущий рекорд также был установлен на Гран-при Италии — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, тогда выступавшим в составе «Мерседеса». Он прошёл квалификационный круг со средней скоростью 264,362 км/ч.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен объяснил, что позволило ему поставить быстрейший круг в истории Формулы-1
