Макс Ферстаппен установил исторический рекорд «Ред Булл» по количеству поулов

Вчера, 6 сентября, звёздный нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Италии в Монце. Как сообщает Autosport, этот поул стал 45-м для голландца за карьеру в австрийской команде, что позволило ему выйти на чистое первое место в её истории по количеству побед в квалификациях, обойдя немца Себастьяна Феттеля (44).

Напомним, во вчерашней квалификации 27-летний Ферстаппен отметился ещё одним достижением — он установил быстрейший круг в истории Формулы-1. Он сделал это за 1:18.792, показав среднюю скорость на круге 264,682 км/ч. Предыдущий рекорд также был установлен на Гран-при Италии — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, тогда выступавшим в составе «Мерседеса». Он прошёл квалификационный круг со средней скоростью 264,362 км/ч.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года.