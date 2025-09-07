Скидки
Браунинг выиграл гонку Ф-2 в Италии, Форнароли — пятый, Линдблад сошёл после двух аварий

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, состоялась длинная гонка 11-го этапа Формулы-2, проходившего на трассе в Монце, по итогам которой победу одержал пилот «Хайтека» британец Люк Браунинг. Вторым финишировал нидерландец Йозуа Дюрксен, представляющий AIX Racing. Тройку сильнейших замкнул испанец Пепе Марти («Кампос»).

Также отметим, что юниор «Ред Булл» Арвид Линблад сошёл с дистанции после двух аварий. Сначала он на торможении выбил Алекса Данна, а затем с надломленным передним антикрылом не сумел затормозить на рестарте и врезался в Романа Станека.

Формула-2 2025. Этап 11, Монца, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка (30 кругов)
07 сентября 2025, воскресенье. 10:45 МСК
Окончено
1
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
2
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
+3.5
3
Пепе Марти
Campos Racing
+3.9

Формула-2. Италия. Гонка.

1. Люк Браунинг («Хайтек») — 30 кругов.
2. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +3.5.
3. Пепе Марти («Кампос») +3.9.
4. Рафаэль Вильягомес (Van Amersfoort Racing) +4.0.
5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +4.7.
6. Дино Беганович («Хайтек») +4.8.
7. Габриеле Мини («Према») +10.7.
8. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +11.5.
9. Себастьян Монтойя («Према») +12.1.
10. Джон Беннет (Van Amersfoort Racing) +14.8.

