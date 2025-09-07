Браунинг выиграл гонку Ф-2 в Италии, Форнароли — пятый, Линдблад сошёл после двух аварий

Сегодня, 7 сентября, состоялась длинная гонка 11-го этапа Формулы-2, проходившего на трассе в Монце, по итогам которой победу одержал пилот «Хайтека» британец Люк Браунинг. Вторым финишировал нидерландец Йозуа Дюрксен, представляющий AIX Racing. Тройку сильнейших замкнул испанец Пепе Марти («Кампос»).

Также отметим, что юниор «Ред Булл» Арвид Линблад сошёл с дистанции после двух аварий. Сначала он на торможении выбил Алекса Данна, а затем с надломленным передним антикрылом не сумел затормозить на рестарте и врезался в Романа Станека.

Формула-2. Италия. Гонка.

1. Люк Браунинг («Хайтек») — 30 кругов.

2. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +3.5.

3. Пепе Марти («Кампос») +3.9.

4. Рафаэль Вильягомес (Van Amersfoort Racing) +4.0.

5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +4.7.

6. Дино Беганович («Хайтек») +4.8.

7. Габриеле Мини («Према») +10.7.

8. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +11.5.

9. Себастьян Монтойя («Према») +12.1.

10. Джон Беннет (Van Amersfoort Racing) +14.8.