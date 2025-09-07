Джордж Расселл спрогнозировал стратегию «Феррари» в гонке на Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о вероятном соперничестве его команды с «Феррари» в гонке на Гран-при Италии, которая пройдёт сегодня, 7 сентября, в Монце на трассе «Аутодромо Национале».

«Думаю, ставка на низкое лобовое сопротивление сделает их в целом медленнее на круге. Но если не можешь обогнать, то не можешь. На первом круге они будут вести себя довольно агрессивно. Если будет рестарт с машиной безопасности, это большое преимущество со стратегической точки зрения», — приводит слова Расселла журналист Адам Купер в социальных сетях.

Напомним, Расселл займёт пятую позицию на стартовой решётке Гран-при Италии. Пилот «Феррари» Шарль Леклер расположится прямо перед ним, на четвёртой. Гонка начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.