Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл спрогнозировал стратегию «Феррари» в гонке на Гран-при Италии

Джордж Расселл спрогнозировал стратегию «Феррари» в гонке на Гран-при Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о вероятном соперничестве его команды с «Феррари» в гонке на Гран-при Италии, которая пройдёт сегодня, 7 сентября, в Монце на трассе «Аутодромо Национале».

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Думаю, ставка на низкое лобовое сопротивление сделает их в целом медленнее на круге. Но если не можешь обогнать, то не можешь. На первом круге они будут вести себя довольно агрессивно. Если будет рестарт с машиной безопасности, это большое преимущество со стратегической точки зрения», — приводит слова Расселла журналист Адам Купер в социальных сетях.

Напомним, Расселл займёт пятую позицию на стартовой решётке Гран-при Италии. Пилот «Феррари» Шарль Леклер расположится прямо перед ним, на четвёртой. Гонка начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Ферстаппен, «Макларены» или Леклер? Интригующий Гран-при Италии — LIVE!
Live
Ферстаппен, «Макларены» или Леклер? Интригующий Гран-при Италии — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android