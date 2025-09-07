Пьер Гасли и Исак Хаджар будут стартовать в гонке ГП Италии с пит-лейна

29-летний пилот французского коллектива «Альпин» Пьер Гасли и 20-летний гонщик итальянской команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар начнут гонку Гран-при Италии с пит-лейна. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Причиной данного решения стало то, что обе команды поставили новые элементы силовых установок на болиды пилотов, превышающие лимит на сезон.

Напомним, гонка Гран-при Италии начнётся в 16:00 по московскому времени на автодроме «Монца». Поул-позицию по итогам квалификации завоевал четырёхкратный чемпион Ф-1, а также пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.