Цунода рассказал, чем его машина отличается от болида Ферстаппена на Гран-при Италии

Аудио-версия:
Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода заявил о том, что на текущем Гран-при Италии между его болидом и машиной его звёздного партнёра по команде Макса Ферстаппена существует разница.

«По правде говоря, в этот уикенд мы используем разные спецификации днища. Машина, вероятно, всё ещё не быстрая, мы стремимся добиться максимально возможных улучшений за счёт обновлений. Это… я уже был в такой ситуации до этапа в Спа. Я легко могу это принять.

Там не такая существенная разница. Я бы сказал, что она заключается в паре деталей, – но, знаете, при такой плотной борьбе детали многое решают.

В любом случае моей задачей было пройти в третий сегмент [квалификации], так что всё хорошо», – приводит слова Цуноды The Race.

Напомним, гонка в рамках Гран-при Италии начнётся сегодня в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
