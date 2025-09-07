Скидки
Макс Ферстаппен заинтересован в покупке команды в MotoGP — The Race

Макс Ферстаппен заинтересован в покупке команды в MotoGP — The Race
Комментарии

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен заинтересован в покупке команды в MotoGP. Об этом сообщает The Race со ссылкой на источники в окружении нидерландского гонщика.

Согласно имеющейся информации, Макс пока не ведёт переговоры ни с одним из коллективов насчёт потенциальной покупки. Ферстаппен лишь проявляет заинтересованность к этой идее.

Ранее телеканал Sky Sports Italy предположил, что представитель Нидерландов заинтересован в потенциальных переговорах с представителями таких команд MotoGP, как LCR и Trackhouse Aprilia.

