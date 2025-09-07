Ферстаппен — о поуле: наш гоночный темп не всегда высокий, будет сложно сохранить позицию

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший поул во вчерашней квалификации Гран-при Италии в Монце, оценил свои шансы сохранить позицию в гонке, которая пройдёт сегодня, 7 сентября.

«Сложно сказать. Думаю, в этом сезоне гоночный темп не всегда был высоким.

Надеюсь, я смогу сделать что-то, но я считаю, что у нас был замечательный день [вчера]. Мы были конкурентоспособны.

Мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Конечно, будет очень сложно сохранить позицию, но мы посмотрим, что будет», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Отметим, что во вчерашней квалификации голландец установил быстрейший круг в истории Формулы-1. Он сделал это за 1:18.792, показав среднюю скорость на круге 264,682 км/ч.

Напомним, гонка на трассе «Аутодромо Национале» начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.