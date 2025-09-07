Финальная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию окончательную стартовую решётку Гран-при Италии Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 на автодроме «Монца» должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации произошли три перестановки — гонщик «Альпин» Пьер Гасли и пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар будут стартовать с пит-лейна, поскольку обе команды поставили новые элементы силовых установок на болиды пилотов сверх лимита на сезон. А британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», был оштрафован на пять позиций, поскольку во время гонки Гран-при Нидерландов не замедлился в режиме двойных жёлтых флагов, за что и получил наказание. Поэтому он начнёт гонку не с пятого, а с 10-го места.

Формула-1. Гран-при Италии. Окончательная стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Юки Цунода («Ред Булл»).

10. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

13. Карлос Сайнс («Уильямс»).

14. Алекс Албон («Уильямс»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

17. Франко Колапинто («Альпин»).

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — старт с пит-лейна.

Пьер Гасли («Альпин») — старт с пит-лейна.