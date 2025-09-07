Финальная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию окончательную стартовую решётку Гран-при Италии Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 на автодроме «Монца» должна стартовать в 16:00 мск.
В сравнении с финальным протоколом квалификации произошли три перестановки — гонщик «Альпин» Пьер Гасли и пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар будут стартовать с пит-лейна, поскольку обе команды поставили новые элементы силовых установок на болиды пилотов сверх лимита на сезон. А британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», был оштрафован на пять позиций, поскольку во время гонки Гран-при Нидерландов не замедлился в режиме двойных жёлтых флагов, за что и получил наказание. Поэтому он начнёт гонку не с пятого, а с 10-го места.
Формула-1. Гран-при Италии. Окончательная стартовая решётка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
9. Юки Цунода («Ред Булл»).
10. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
11. Оливер Берман («Хаас»).
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
13. Карлос Сайнс («Уильямс»).
14. Алекс Албон («Уильямс»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Франко Колапинто («Альпин»).
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — старт с пит-лейна.
Пьер Гасли («Альпин») — старт с пит-лейна.