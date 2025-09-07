Алекс Маркес выиграл гонку ГП Каталонии MotoGP, Марк Маркес — второй, Хорхе Мартин — 10-й

Сегодня, 7 сентября, на автодроме в Барселоне прошла основная гонка 15-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Каталонии. Победу одержал 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий на «Дукати». Вторым финишировал брат Алекса, а также шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Энеа Бастьянини («КТМ»).
Действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») пришёл к финишу 10-м.
MotoGP. Гран-при Каталонии. Гонка
1. Алекс Маркес («Дукати») — 40:14.093.
2. Марк Маркес («Дукати») +1.740.
3. Энеа Бастьянини («КТМ») +5.562.
4. Педро Акоста («КТМ») +13.373.
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +14.409.
6. Аи Огура («Априлья») +15.055.
7. Франческо Баньяя («Дукати») +16.048.
8. Лука Марини («Хонда») +16.372.
9. Мигель Оливейра («Ямаха») +16.937.
10. Хорхе Мартин («Априлья») +18.492.
