Алонсо и Стролл попали под расследование стюардов ФИА до начала гонки ГП Италии

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо и его напарник по британскому коллективу канадец Лэнс Стролл находятся под расследованием стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за нарушение процедуры тренировки стартов. Слушание пройдёт после гонки Гран-при Италии.

Напомним, гонка начнётся в 16:00 по московскому времени. Она пройдёт на автодроме «Монца». По итогам квалификации Гран-при Италии Фернандо Алонсо будет стартовать с восьмой позиции, а Лэнс Стролл — с 16-й. Поул-позицию завоевал четырёхкратный чемпион Ф-1, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.