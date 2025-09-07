Скидки
Алонсо и Стролл попали под расследование стюардов ФИА до начала гонки ГП Италии

Комментарии

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо и его напарник по британскому коллективу канадец Лэнс Стролл находятся под расследованием стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за нарушение процедуры тренировки стартов. Слушание пройдёт после гонки Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Напомним, гонка начнётся в 16:00 по московскому времени. Она пройдёт на автодроме «Монца». По итогам квалификации Гран-при Италии Фернандо Алонсо будет стартовать с восьмой позиции, а Лэнс Стролл — с 16-й. Поул-позицию завоевал четырёхкратный чемпион Ф-1, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

